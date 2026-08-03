وداع با شهیدِ تامین امنیت اربعین «مرتضی اکبری» وداع با شهیدِ تامین امنیت اربعین «مرتضی اکبری» وداع با شهیدِ تامین امنیت اربعین «مرتضی اکبری» وداع با شهیدِ تامین امنیت اربعین «مرتضی اکبری» وداع با شهیدِ تامین امنیت اربعین «مرتضی اکبری» وداع با شهیدِ تامین امنیت اربعین «مرتضی اکبری» وداع با شهیدِ تامین امنیت اربعین «مرتضی اکبری» وداع با شهیدِ تامین امنیت اربعین «مرتضی اکبری» وداع با شهیدِ تامین امنیت اربعین «مرتضی اکبری» وداع با شهیدِ تامین امنیت اربعین «مرتضی اکبری»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیکر مطهر پاسدار شهید «مرتضی اکبری» که ششم مردادِ ماه جاری بر اثر حملات هوایی مشترک آمریکا و عربستان به دیالی عراق به فیض شهادت رسیده بود، بر روی دستان مردم شهیدپرور مردم شهرستان خمین و زادگاهش روستای دِهنو تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید اکبری از مستشاران کشورمان است که برای ارائه خدمات مستشاری به حشدالشعبی در تامین امنیت پیاده روی اربعین به عراق رفتند وشهادت نصیب‌شان شد.

پاسدار شهید مرتضی اکبری از اهالی روستای دهنو شهرستان خمین استان مرکزی است.

شب گذشته نیز مراسم شبی با شهید در شهرستان خمین برگزار شد.