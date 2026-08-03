وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در رأس هیأتی بلندپایه، به منظور شرکت در دهمین نشست کمیته مشترک اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان، وارد اسلام‌آباد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این سفر دو روزه با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور و پیگیری توافقات پیشین در زمینه توسعه مناسبات دوجانبه انجام می‌شود. وزیر صمت جمهوری اسلامی ایران در جریان این سفر، در دیدار و گفت‌و‌گو با مقام‌های ارشد پاکستان، راهکار‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار خواهد داد.

از مهم‌ترین محور‌های رایزنی‌های این سفر، بررسی نقشه راه دستیابی به هدف افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان تا سقف ۱۰ میلیارد دلار و شناسایی ظرفیت‌های جدید همکاری میان دو کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران همچنین قرار است با نخست‌وزیر پاکستان، وزیر تجارت و صنعت این کشور و اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری پاکستان دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک گفت‌و‌گو کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین افتتاحیه دهمین نشست کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان، فردا در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد و هیأت‌های دو کشور در قالب نشست‌های تخصصی، راهکار‌های توسعه همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری، صنعتی، حمل‌ونقل، انرژی و سرمایه‌گذاری را بررسی خواهند کرد.