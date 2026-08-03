طی توافق‌نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور مالیاتی، معافیت مالیاتی تنها به موسسات و استودیو‌های پویانمایی تعلق خواهد گرفت که طی لیست سالانه از سوی این بنیاد به اداره امور مالیاتی معرفی شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طی توافق‌نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور مالیاتی، معافیت مالیات بر عملکرد تا سقف تعیین شده در قانون، تنها به موسسات و استودیو‌های پویانمایی تعلق خواهد گرفت که طی لیست سالانه از سوی این بنیاد به اداره امور مالیاتی معرفی شوند.

به این منظور استودیو‌های تولید پویانمایی تا ۲۰ مرداد فرصت دارند؛ نسبت به تکمیل پروند خود در اطلس استودیو‌های پویانمایی ایران اقدام کرده تا در لیست فوق قرار گرفته و مشمول این معافیت شوند.

موسسات و شرکت‌های تولیدکننده محصولات پویانمایی می‌توانند اطلاعات خود را به اکانت بنیاد ملی پویانمایی در سکوی «بله» ارسال کنند.

بدیهی است آن دسته از موسساتی که اطلاعات خود را ارسال نکرده و پرونده خود را تکمیل نکنند از دریافت معافیت مالیاتی ۱۴۰۴ برخودار نخواهد شد.