نایب رییس ستاد دیه اردبیل از فراهم شدن زمینه آزادی ۲۲ محکوم جرایم غیرعمد و مالی از زندان‌های استان در آستانه اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، یوسف خدادادی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران استان اردبیل در این زمینه گفت: امروز در آستانه اربعین حسینی زمینه آزادسازی محکومان جرایم مالی و غیرعمد با مبلغ محکومیت بیش از ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال از زندان‌های این استان فراهم شد.

وی افزود: زمینه آزادی این ۲۲ محکوم جرایم غیرعمد و مالی با همکاری هیات امنای ستاد دیه، مشارکت خیرین بزرگوار و جمعی از مردم استان اردبیل فراهم شد تا در این روز‌های پایانی ماه صفر زندانیان مورد اشاره به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

نایب رییس ستاد دیه استان اردبیل بیان کرد: آزادی ۱۳۶ زندانی جرایم غیرعمد و مالی با مجموع مبلغ محکومیت یا بدهی ۱۰ هزار میلیارد ریال از ابتدای سال جاری تا کنون از زندان‌های این استان رقم خورده است و ستاد دیه تا پایان سال تلاش دارد تا با جذب مشارکت‌های مردمی، زمینه آزادی تعداد بیشتری از مددجویان نیازمند را فراهم کند.

خدادادی اضافه کرد: این افراد آبرومند به دلیل ناتوانی در پرداخت مبلغ بدهی یا محکومیت مالی در زندان‌های استان اردبیل به‌سر می‌برند و امیدواریم مردم و به‌ویژه نیکوکاران نیک‌اندیش در این امر خیر همچون گذشته یاریگر ستاد دیه استان اردبیل باشند و با پرداخت بخشی از دیون به فراهم کردن زمینه آزادی آنها کمک کنند.

وی عنوان کرد: علاقه‌مندان به مشارکت در این امر خداپسندانه می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب جاری ۵۰۱۲۱۲۱۲۷۰ ستاد دیه اردبیل نزد بانک ملت و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۳۲۳۷۴۷۷ و یا شماره حساب جاری ۰۱۰۴۶۰۲۰۱۱۰۰۹ نزد بانک ملی و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۴۲۹۳ واریز کنند.