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تجمع گیلانیان غیور و بصیر در میدان مرکزی شهر رشت همدلی مردم این استان با دیگر استانها در دفاع از میهن، رزمندگان دلاور و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تجمع شبانه مردم در میادین شهر، روایت اتحاد و اقتدار مردمی است که، چون کوه، در دفاع و پشتیبانی از وطن، انقلاب و رهبری در سنگر خیابان، میدان داری میکنند.
ملتی حسینی، که در تداوم شبهای همدلی همچون همیشه محکم و استوار پا به میدان گذاشتند تا بار دیگر به دنیا نشان دهند، با ایران قوی و مردم پای کارش، هرگز نمیتوان با زبان تهدید سخن گفت.