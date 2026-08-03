تجمع گیلانیان غیور و بصیر در میدان مرکزی شهر رشت همدلی مردم این استان با دیگر استان‌ها در دفاع از میهن، رزمندگان دلاور و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تجمع شبانه مردم در میادین شهر، روایت اتحاد و اقتدار مردمی است که، چون کوه، در دفاع و پشتیبانی از وطن، انقلاب و رهبری در سنگر خیابان، میدان داری می‌کنند.

ملتی حسینی، که در تداوم شب‌های همدلی همچون همیشه محکم و استوار پا به میدان گذاشتند تا بار دیگر به دنیا نشان دهند، با ایران قوی و مردم پای کارش، هرگز نمی‌توان با زبان تهدید سخن گفت.