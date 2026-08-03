به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، واحد پایش مراقبت‌های درمانی (MCMC) این مرکز در تیرماه سال ۱۴۰۵، عملکردی متمرکز بر ارتقای کیفی خدمات درمانی و مدیریت هوشمند جریان بیماران در سطح استان به ثبت رساند. این واحد با بهره‌گیری از داده‌های دقیق، نقش کلیدی در هماهنگی بین مراکز درمانی و تأمین ایمنی مادران باردار ایفا کرده است.

محسن‌زاده، مسئول واحد MCMC اورژانس آذربایجان غربی، در تشریح جزئیات عملکرد این واحد در حوزه مادران باردار پرخطر اظهار کرد: در تیرماه گذشته، پرونده ۲۸۶ مادر باردار تحت پیگیری دقیق قرار گرفت که از این تعداد، ۲۲ مورد در دسته کم‌خطر، ۱۶۱ مورد نیازمند توجه ویژه و ۱۰۳ مورد نیازمند مراقبت‌های ویژه دسته‌بندی شدند.

وی افزود: پس از ارائه خدمات درمانی تخصصی و پایش‌های مستمر، ۱۷۹ مورد با دستور پزشک ترخیص شدند. همچنین ۵۰ مورد اعزام درون‌استانی برای دریافت خدمات تخصصی‌تر صورت گرفت، ۲۵ مورد با رضایت شخصی ترخیص شدند و ۲ مورد با توصیه به مراجعه به مرکز درمانی دیگر، پیگیری لازم را دریافت کردند. علاوه بر این، ۲ مورد اعزام به خارج از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، انجام شد و ۲۸ مادر باردار نیز همچنان تحت بستری و پیگیری‌های مداوم تیم‌های درمانی قرار دارند.

محسن‌زاده همچنین با ارائه آماری از وضعیت اعزام‌ها و انتقال بین‌بیمارستانی گفت: در تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱٬۰۰۹ مورد اعزام و انتقال بیمار بین مراکز درمانی در سطح استان مدیریت و هماهنگ شد که با هدف دسترسی به سطوح بالاتر مراقبت درمانی و کاهش زمان طلایی درمان صورت گرفت. تمرکز ما در واحد MCMC، افزایش دقت در انتقال ایمن بیماران است تا هیچ بیماری به دلیل کمبود امکانات، از خدمات درمانی تخصصی محروم نماند.

دکتر رضازاده، رئیس اورژانس آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت نقش MCMC در شبکه بهداشت و درمان استان تصریح کرد: واحد MCMC مغز متفکر شبکه انتقال بیمار در استان است و داده‌های استخراج شده از عملکرد این واحد در تیرماه، نشان‌دهنده دقت بالای کارشناسان ما در مدیریت بحران‌های درمانی است. هر یک از ۲۸۶ پرونده مادران باردار، پیوندی مستقیم با حفظ سلامت یک خانواده دارد و این سطح از پیگیری، تعهد قلبی و حرفه‌ای همکاران ما را به اثبات می‌رساند. ما در اورژانس آذربایجان غربی بر این باوریم که ارائه خدمات درمانی، تنها محدود به مأموریت‌های خیابانی نیست و بخش بزرگی از نجات جان بیماران در هماهنگی دقیق بین‌بیمارستانی و پایش لحظه‌ایِ مراکز درمانی نهفته است که با جدیت دنبال می‌شود.