کربلا نقطه وصال عاشقی؛
روانه شدن دلداگان اباعبدالله از سراسر گیتی برای حضور در اربعین حسینی
محبت امام حسین علیه السلام دلدادگان را از همه نقاط عالم در بینالحرمین گرد آورده تا زیارت اربعین را در کنار هم قرائت کنند.
در آستانه اربعین حسینی خیل عظیم مشتاقان اباعبدالله الحسین (ع) به سوی کربلا روانه شدند تا کربلا نقطه وصل عاشقان حسینی شود.
عاشقانی که به عشق مولایشان کیلومترها از شهرها و کشورهای دور و نزدیک تا کربلا پیاده به راه افتادهاند تا در اربعین حسینی همه زیر یک پرچم به عزاداری بپردازند.
عزاداران حسینی در بین الحرمین شعار لبیک یا حسین را سر دادند و زیارت اربعین را قرائت کردند.