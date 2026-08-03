در آستانه اربعین حسینی خیل عظیم مشتاقان اباعبدالله الحسین (ع) به سوی کربلا روانه شدند تا کربلا نقطه وصل عاشقان حسینی شود.

عاشقانی که به عشق مولایشان کیلومتر‌ها از شهر‌ها و کشور‌های دور و نزدیک تا کربلا پیاده به راه افتاده‌اند تا در اربعین حسینی همه زیر یک پرچم به عزاداری بپردازند.

عزاداران حسینی در بین الحرمین شعار لبیک یا حسین را سر دادند و زیارت اربعین را قرائت کردند.