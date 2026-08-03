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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد از استقرار شبانهروزی نیروها و آمادهباش ناوگان حملونقل عمومی در مرز مهران برای انتقال سریع و ایمن زائران یزدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، با افزایش موج بازگشت زائران اربعین، ناوگان حملونقل عمومی استان یزد با استقرار شبانهروزی نیروهای راهداری در پایانه مرزی مهران، آماده انتقال سریع و ایمن زائران به مرکز استان یزد است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد گفت: از آغاز طرح اربعین تاکنون، بیش از چهارده هزار نفر از زائران یزدی از ناوگان حملونقل عمومی برای سفر خود استفاده کردهاند و که بیش از هفت هزار نفر با استفاده از دویست و بیست وچهار دستگاه اتوبوس ،روند بازگشت آنان نیز آغاز شده است.
رستگاری با اشاره به استقرار شبانهروزی نیروهای راهداری در پایانه مرزی مهران افزود: به محض ورود زائران به مرز ایران، همکاران ما خدماترسانی را آغاز میکنند و با استقرار مناسب ناوگان، انتقال زائران به مرکز استان یزد در کوتاهترین زمان ممکن صورت میگیرد.
وی از آمادگی سی و پنج دستگاه ناوگان حملونقل عمومی در مرز مهران خبر داد و اظهار کرد: این ظرفیت برای پاسخگویی به موج بازگشت زائران پیشبینی شده و در حال حاضر مشکلی در تأمین ناوگان وجود ندارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد با اشاره به افزایش ناگهانی حجم بازگشت زائران در روز شنبه، گفت: این موج برای ساعاتی موجب غافلگیری عوامل اجرایی شد، اما با تقویت ناوگان و مدیریت عملیات، مشکل به سرعت برطرف شد و از ساعات پایانی همان روز، روند خدماترسانی به حالت عادی بازگشت.
رستگاری تأکید کرد: تیمهای عملیاتی راهداری هم در پایانه مرزی مهران و هم در پایانه مسافربری مرکز استان بهصورت مستمر در حال فعالیت هستند تا بازگشت زائران یزدی در روزهای آینده با سرعت، نظم و ایمنی کامل صورت گیرد.