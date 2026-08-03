فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌شهر از دستگیری دو سارق موتورسیکلت در شهرک قائمیه خبر داد که در پی اقدام به سرقت تلفن همراه یک شهروند، پس از تعقیب و گریز توسط مأموران زمین‌گیر شده و به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مهرعلیان گفت: با هوشیاری و اقدام سریع مأمورین انتظامی شهرستان اسلام‌شهر، ۲ سارق گوشی تلفن همراه شهروندان شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۸ قائمیه هنگام گشت‌زنی، متوجه اقدام راکبین یک دستگاه موتورسیکلت شدند که در حال سرقت تلفن همراه یکی شهروندان هستند که بلافاصله برایدستگیری سارقان وارد عمل شدند.

مهرعلیان با اشاره اقدام به‌موقع مأمورین در دستگیری سارقان، بیان کرد: سارقان که متوجه حضور مأموران شده بود، تلفن همراه مال‌باخته را رها کرده و به‌قصد فرار با سرعت زیاد از محل دور شدند، اما مأموران انتظام موفق شدند در یک عملیات تعقیب و گریز پلیسی در یکی از خیابان‌های فرعی شهرک قائمیه، ۲ سارق را زمین‌گیر و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌شهر با تأکیدبر رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از تلفن همراه درمعابر، اذعان کرد: متهمان پس از دستگیری و انتقال به مقر انتظامی در بازجویی‌های پلیس به ۱۱ فقره سرقت گوشی تلفن همراه اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.