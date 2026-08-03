عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در شب اربعین با حضور پرشور خود در کربلا، نوای همدلی با شهدا و بازماندگان دشت کربلا را سرداده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسینی زیستن در مکتب سید و سالارِ شهیدان، کوچک و بزرگ نمی‌شناسد. هر قدم در مسیر امام حسین علیه السلام، فرصتی برای خودسازی و پالایشِ روح است.

هر قدم اربعین، روایت دلی ست که سال‌ها ست راه کربلا را از بر است؛ بعضی پای پیاده می‌آیند، بعضی با اشک و بعضی، فقط با حسرت گفتن یک یا حسین.

واین، روایتِ عشق بی نهایت محبان و شیفتگانِ حسینی به خامس آل عباست.

کامبیز بابایی، خبرنگار اعزامی در سفر به کربلای معلی و پذیرانی کریمانه‌ی مردم خونگرم عراق و دل سوختگان حسینی، از شب اربعین حسینی می‌گوید.