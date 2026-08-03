همراهی پر هزینه موج مصرف این روزها با موج گرما؛
منازل و سیستمهای سرمایشی، بیشترین مصرف کننده انرژی در این روزها
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی: بیشترین مصرف انرژی در منازل و توسط سیستمهای سرمایشی صورت میپذیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: در این روزهایی که موج گرما همه جا را فرا گرفته، شاهد افزایش بار شبکه برق هستیم که بیشترین مصرف در این روزها در حوزه خانگی و مربوط به سیستمهای سرمایشی است.
محمد نیکویی افزود: به ازای هر یک درجه افزایش دما در زمانی که سیستمهای سرمایشی روشن است، حدود دو تا دو هزار و ۵۰۰ مگاوات به بار شبکه کشور اضافه میشود که این عدد در استان حدود ۷۰ مگاوات است و این مُعادل مصرف سه شهرستان است که این نشان میدهد کاهش حتی کم در هر خانه، اثرقابل توجهی بر روی شبکه برق خواهد داشت.
او گفت: تنظیم دمای آسایش ۲۵ درجه برای کولرهای گازی، استفاده از از دور کُند کولرهای آبی و استفاده نکردن همزمان از وسایل برقی پُرمصرف و در ساعات اوج بار به پایداری شبکه کمک خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف افزود: این صرفه جویی باعث شده بخشی از برق مورد نیاز جنوب کشور که جزو گرمترین مناطق کشور است، تامین شود.
نیکویی پایش ادارات و اجرای طرح سراسری مهتاب را از جمله اقدامات در دست اجرا برای مدیریت مصرف برق عنوان کرد و گفت: تاکنون برق ۲۰۸ اداره پُرمصرف قطع و با مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق و جمع آوری انشعابات و ماینرهای غیرمجاز بیش از ۲۵ مگاوات از بار شبکه کم و صرفه جویی شده است.
قائم مقام شرکت توزیع برق استان هم با توجه به گرمای هوا و فشار بر روی شبکه برق گفت: مجبور به اِعمال محدودیتهایی از ۲۰ تیرماه در بخشهای مختلف از جمله بخش خانگی شدیم که بر اساس اولویت و شرایط هر منطقه انجام شده اعمال میشود و هیچ گونه تبعیضی وجود ندارد و بهترین زمان خاموشی برای هر منطقخ در نظر گرفته شده است.
حسن کیوان پور با بیان اینکه در چند روز اخیر بواسطه خنکتر شدن هوا اعمال خاموشی کمتر شده افزود: با گرمتر شدن دوباره هوا محدودیتها اعمال میشود و سعی شده در بخس خانگی بیشتر از یکبار در روز مشمول خاموشی نشوند مگر حوادث شبکه اتفاق بیافتد.
او با بیان اینکه اعمال خاموشیها تابع شرایط شبکه سراسری برق میباشد، گفت: مشترکان میتوانند از طریق تماس با شماره تلفن ۱۲۱ در شبانه روز سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۲۱ و اپلیکیشن برق من میتوانند از وضعیت خاموشی و حتی خدمات خرید و یا حابجایی انشعابات و نحوه پرداخت قبض خود مُطلع سوند.
قائم مقام شرکت توزیع برق استان پویش همدلی ۲۵ درجه برای کولرهای گازی، استفاده از دور کُند کولرهای آبی و تعمیر سیستمهای سرمایشی را از راهکارهای مدیریت مصرف برق عنوان کرد.