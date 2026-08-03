پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از کشف بیش از ۱.۷ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۱۰ نفر از خردهفروشان در جریان اجرای مستمر «طرح آرامش» برای پاکسازی نقاط آلوده و ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی ملکی، فرمانده انتظامی شهرستان دماوند در تشریح جزئیات اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی اظهار کرد: در راستای مطالبات مردمی مبنی بر پاکسازی نقاط آلوده و افزایش ضریب امنیت عمومی، «طرح آرامش در شهر» با محوریت برخورد قاطع با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر بهصورت مستمر و عملیاتی در سطح شهرستان اجرا میشود.
وی با بیان اینکه پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطلاعاتی دقیق، تحرکات سوداگران مرگ را رصد میکند، افزود: طی هفته جاری و در جریان اجرای این طرح مقتدرانه، مأموران انتظامی موفق شدند ضمن پاکسازی مناطق آلوده، مقدار یک کیلو و ۷۳۵ گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان دماوند تصریح کرد: در همین راستا، تعداد ۱۰ نفر از خردهفروشان مواد مخدر که با اقدامات مجرمانه خود موجبات سلب آسایش شهروندان را فراهم کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند؛ متهمان پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
سرهنگ ملکی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مخرب پدیده اعتیاد در بروز سایر ناهنجاریها خاطرنشان کرد: بررسیهای تخصصی نشان میدهد بسیاری از جرایم خرد از جمله سرقت و همچنین آسیبهای خانوادگی، ریشه در اعتیاد و حضور معتادان متجاهر دارد. این معضل یک تهدید جدی برای امنیت و سلامت جامعه و بهویژه آینده فرزندانمان است که نباید نسبت به آن بیتفاوت باشیم.
وی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت و تعامل سازنده شهروندان با پلیس، از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه مواد مخدر، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.