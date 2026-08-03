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رویداد دو روزه «استادکار آینده» با هدف توانمندسازی جوانان و شناسایی استعدادهای برتر در حوزه نقاشی و دکوراسیون داخلی به همت مرکز آموزش فنی و حرفهای خواهران یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رویداد دو روزه «استادکار آینده» با هدف توانمندسازی جوانان و شناسایی استعدادهای برتر در حوزه نقاشی و دکوراسیون داخلی به همت مرکز آموزش فنی و حرفهای خواهران یزد برگزار شد.
از میان ۸۷ نفر ثبتنامکننده، با توجه به ظرفیت کارگاه و رویکرد اشتغالمحور رویداد، ۳۰ نفر برای حضور در دوره انتخاب شدند. روز نخست، چهار کارگاه تخصصی شامل اصول نقاشی و دکوراسیون داخلی، پتینه، نصب کاغذ دیواری و نقاشی دیواری (مورال) با حضور اساتید دانشگاهی و استادکاران اتحادیه تزیینات داخلی ساختمان برگزار شد.
در روز دوم، ۱۴ نفر از مهارتآموختگان در مسابقه آزاد مهارت با یکدیگر رقابت کردند و پس از ارزیابی مرحلهبهمرحله داوران، سه نفر برای حضور در مسابقات ملی مهارت برگزیده شدند.
برای تمامی شرکتکنندگان، گواهی حضور از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان یزد و گواهی فنی از سوی اتحادیه تزیینات داخلی ساختمان صادر میشود. اتحادیه تأمین ابزار و تجهیزات رویداد را بر عهده داشت و حوزه هنری یزد نیز میزبان این برنامه بود.