به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تداوم انقلاب نیاز بود مردم در صحنه باشند از این رو امام خمینی رحمت الله علیه در ۱۲ مرداد سال ۵۹ را تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نامگذاری کردند.

انجم شعاع ساماندهی تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها برای برگزاری مراسم مختلف در طول این ۴۸ سال را از جمله اهداف و مسئولیت‌های این شورا دانست وافزود: راهپیمایی بیست و دوم بهمن ، سیزدهم آبان ،روز جهانی قدس و یا مراسمی همانند عید غدیر و نیمه شعبان و دیگر آیینهای مذهبی وحماسه مقاومت مردم دربیش از ۱۵۰ شب در میدانها نشان دهنده پشتیبانی مردم ار ارزشها وآرمانهای انقلاب اسلامی است.