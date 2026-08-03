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فقط ظرف ۱۰ روز از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در استان و جمع آوری کارتهای جایگاهها، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سوخت صرفهجویی شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛استان کرمان به عنوان یکی از پهناورترین استانهای کشور، با فعالیتهای گسترده در بخشهای صنعت، معدن، حملونقل و کشاورزی، نیاز قابل توجهی به سوخت دارد.
حالا صرفهجویی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتری، میتواند به جلوگیری از قاچاق سوخت کاهش فشار بر منابع، مدیریت بهتر هزینهها و افزایش بهرهوری در این بخشها کمک کند.
فرصتی که هر چه بیشتر تکرارشود نفعش به جیب مردم و اقتصاد استان است.