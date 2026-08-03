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فصل جدید عملیات ساماندهی و اقدامات عمرانی در دژ زیرزمینی روستای نیگ در شهرستان قائنات آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان قائنات گفت: این دژ زیرزمینی از جمله آثار تاریخی شاخص شهرستان قائنات به شمار میرود که در سالهای گذشته، اقدامات متعددی در آن انجام شده است.
عباسزاده افزود: از جمله اقدامات انجامشده در فصول گذشته میتوان به بازپیرایی و پاکسازی بخشهای آسیبدیده، تخلیه و ساماندهی فضاها، تثبیت یافتهها، اصلاح نمای ورودی و تجهیز زیرساختهای روشنایی اشاره کرد.
وی گفت: در فصل جاری، تمرکز اصلی بر عملیاتهای مرمتی و ساماندهی است واین اقدامات شامل ایجاد پله و تسطیح ورودی، دیوارچینی و ساماندهی جدارهها، خاکبرداری و پاکسازی اصولی فضاها و همچنین استفاده از کاهگل برای پوشش بام ورودی است تا علاوه بر استحکامبخشی، امکان حفاظت بهتر از بخشهای معماری در برابر عوامل محیطی فراهم شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان قائنات با تشریح ویژگیهای معماری بنا افزود: این اثر با ساختاری منحصربهفرد و متناسب با کارکرد دفاعی و زیستی، شامل مجموعهای از اتاقها و راهروهای کوتاه است و در مرکز آن یک هشتی مرکزی قرار دارد و در میان فضاهای موجود، یک سالن با ارتفاع حدود ۲.۵ تا ۳ متر دیده میشود که نشاندهنده توجه سازندگان به سازماندهی فضایی و ایجاد تناسب میان بخشهای مختلف بناست.