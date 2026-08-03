به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ صد و پنجاه و پنجمین قرار شبانه مردم دیار مقاومت در حالی برگزار شد که عطر اربعین حسینی در فضای استان پیچیده بود و مردم این دیار، ، پیر و جوان، زن و مرد، بار دیگر با حضور خود نشان دادند که پیوند آنان با ارزش‌های دینی و آرمان‌های انقلاب اسلامی، ریشه‌ای عمیق دارد.

مردمی که بسیاری از آنان توفیق حضور در پیاده‌روی عظیم اربعین در کربلای معلی را ندارند، با حضور در این اجتماعات، دل‌های خود را روانه مسیر کربلا کردند و در میعادگاه‌های شهر‌های خود، ندای لبیک یا حسین (ع) را طنین‌انداز کردند.