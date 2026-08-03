آبرسانی به مواکب شهر کاظمین به همت دو گروه 10 نفره از شرکت آب و فاضلات استان تا بعد از اربعین حسینی ادامه دارد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛عملیات آماده‌سازی و استقرار موکب «قمر بنی‌هاشم» در عتبه کاظمین برای تضمین سلامت و تأمین آب پایدار در یکی از اصلی‌ترین مسیرهای زیارتی انجام می‌شود.

آبرسانی گسترده با تأمین آب مورد نیاز برای ۱۰ موکب مجاور و اطراف عتبه کاظمین و ارتقای رفاه زائران از طریق راه‌اندازی و بهره‌برداری از ۱۵ دستگاه کولر برای بهبود شرایط جوی و ایجاد فضایی خنک برای استراحت زائران در نظر گرفته شده است.

این عملیات بخشی از زنجیره خدمات‌رسانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان است که با هدف خدمت به زوار اربعین حسینی، با دقت و سرعت بالا در حال اجراست.