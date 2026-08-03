برای ایمنی بهتر در آیین جاماندگان اربعین حسینی و حفاظت از سلامت شرکت کنندگان در این پیاده روی، مرکز فوریت‌های پزشکی فردا در ۳۸ نقطه از استان برای ارائه خدمات مستقر است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :با توجه به جاماندگان اربعین اورژانس فردا در ۳۸ نقطه از استان و مناطقی که پیاده روی بعد از اذان صبح ۹ دستگاه آمبولانس ویک دستگاه موتور آمبولانس و یک گروه درمانی مستقر است

خادمی‌پور افزود: همچنین گروههای بهداشتی بر توزیع به مواد غذایی موکب‌ها نظارت می کنند .

بگفته وی از ابتدای برگزاری آیینهای اربعین ۱۴ دستگاه آمبولانس اتوبوس آمبولانس سه دستگاه موتور آمبولانس به همراه گروههای درمانی به مرزهای خسروی و شلمچه اعزام شدند و تا چهار روز بعد از اربعین در این منطقه حضور دارند

رئیس پلیس راه استان هم از اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه آیین جاماندگان اربعین حسینی در مرکز استان برای برگزاری مطلوب این آیین خبر داد وافزود: مسیر جوپار - کرمان از ساعت ۴ صبح سه شنبه سیزدهم مرداد تا حوالی ساعت ۱۷ برای تردد هرگونه وسایل نقلیه بسته خواهد بود.

بگفته وی محور‌های هفت باغ، باغین و بهرامجرد تا جوپار بسته خواهند بود و لازم است رانندگان از مسیر‌های جایگزین حوزه نگار و بردسیر تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان بر وارد نشدن موتورسیکلت سواران به این محدوده تا پایان مراسم پیاده روی و خودداری شهروندان از سوار شدن در قسمت بار وانت‌ها و سایر اقدامات خطرساز تاکید کرد.