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فردا اربعین حسینی، تجدید میثاق با مکتبی است که در آن، عزت بر ذلت و شهادت بر سازش برتری یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ راهی که از ظهر عاشورای سال ۶۱ هجری آغاز شد، هرگز در کربلا متوقف نماند؛ این راه در طول تاریخ، با خون پاک آزادگان امتداد یافت و امروز نیز در رگهای ملت حسینی ایران جاری است.
امام حسین (ع) با آگاهی، راه شهادت را برگزید تا حقیقت برای همیشه زنده بماند. او به ما آموخت که گاهی ماندن، در رفتن است و گاهی جاودانگی، در شهادت معنا پیدا میکند. از همان روز، کربلا تنها یک سرزمین نبود؛ کربلا به یک مکتب، یک اندیشه و یک سبک زندگی تبدیل شد.
امروز، وقتی از شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت و فرماندهان شهید ایران سخن میگوییم، در حقیقت از ادامه همان مسیر سخن گفتهایم. آنان نیز همان راهی را برگزیدند که حسین بن علی (ع) انتخاب کرده بود؛ راه عزت، ایستادگی، ایثار و شهادت. خون آنان، ادامه همان نهر سرخی است که از کربلا جاری شد و هنوز پس از قرنها، خشک نشده است.
اربعین ۱۴۰۵، در حالی فرا میرسد که داغ شهیدان تازه، هنوز بر دل این ملت سنگینی میکند. آنان رفتند تا ایران بماند، تا پرچم استقلال و آزادگی بر زمین نیفتد و تا دشمن بداند که در سرزمین عاشورا، شهادت پایان راه نیست؛ آغاز حیات یک ملت است.
در فرهنگ حسینی، شهادت شکست نیست؛ بلندترین قله پیروزی است. هر شهید، چراغی است که مسیر آیندگان را روشنتر میکند و هر قطره خون او، فریادی است علیه ظلم و بیعدالتی. این همان پیامی است که زینب کبری (س) از کربلا به تاریخ رساند؛ پیامی که امروز نیز در صدای مادران و پدران شهدا، همسران و فرزندان آنان شنیده میشود.
آری، راه عشق هنوز ادامه دارد؛ از کربلا تا ایران، از عاشورا تا اربعین، از حسین (ع) تا شهیدان این سرزمین؛ همه یک حقیقت را فریاد میزنند: ملتی که مکتب حسین (ع) را سرلوحه خود قرار دهد، هرگز در برابر ظلم سر فرود نخواهد آورد.
سلام بر حسین (ع)، سلام بر زینب (س)، سلام بر همه شهیدانی که با خون خود، این راه سرخ را زنده نگه داشتند، و سلام بر زائران اربعین که هر قدمشان، تجدید عهدی است با کاروانی که از کربلا آغاز شد و تا ظهور حق، ادامه خواهد داشت.