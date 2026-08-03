پخش زنده
امروز: -
وزیر نیرو بر ضرورت اولویتبندی مسائل، تقویت همکاری میان دستگاهها و تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در نشست بررسی مسائل حوزه آب و برق استان زنجان با حضور استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مدیران اجرایی، با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی مسئولان استان، گفت: مسائل و طرحهای حوزه آب و برق باید در قالب یک نظام اولویتبندی بررسی شود تا متناسب با منابع موجود، اقدامات لازم برای رفع مشکلات با سرعت بیشتری دنبال شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه پروژههای راهبردی استان، از جمله سد مشمپا، با جدیت در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد، افزود: با وجود محدودیتهای مالی، اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی متوقف نشده و تأمین منابع مورد نیاز طرحهای اولویتدار با همکاری دولت دنبال خواهد شد.
علیآبادی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت ناترازی برق، گفت: با توسعه ظرفیت نیروگاهی، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و همراهی مردم در مدیریت مصرف، روند تأمین پایدار برق کشور با قدرت ادامه دارد و ظرفیتهای جدید تولید برق بهصورت مستمر وارد مدار میشود.
وی در پایان از همراهی مردم، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی و پیمانکاران در پیشبرد طرحهای حوزه آب و برق قدردانی کرد و بر تداوم همدلی و همکاری برای رفع مشکلات و توسعه زیرساختهای کشور تأکید کرد.