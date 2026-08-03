به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر روابط عمومی اداره‌کل انتقال خون آذربایجان غربی از آمادگی مراکز این سازمان برای پذیرش اهداکنندگان خون همزمان با اربعین حسینی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی لازم برای حفظ ذخایر خونی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان انجام شده است.

فخرالدین جعفری افزود: مرکز انتقال خون ارومیه در روز اربعین حسینی از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ آماده دریافت خون از اهداکنندگان است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های بوکان، مهاباد، میاندوآب و نقده نیز پایگاه‌های انتقال خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ پذیرای اهداکنندگان خواهند بود.

مدیر روابط عمومی انتقال خون آذربایجان غربی ادامه داد: در مناطق شمالی استان و در شهرهای ماکو و خوی نیز خدمات دریافت خون‌ در روز اربعین از ساعت ۸ تا ۱۳ ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تامین مستمر خون و فرآورده‌های خونی در طول سال، گفت: مراکز انتقال خون استان با برنامه‌ریزی دقیق، حفظ ذخایر راهبردی و افزایش آمادگی نیروهای انسانی، آماده پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی و بیماران هستند.

جعفری از شهروندانی که شرایط اهدای خون دارند دعوت کرد با مراجعه به مراکز انتقال خون، به‌ویژه در ایام اربعین حسینی، در این اقدام خداپسندانه و انسان‌دوستانه مشارکت کنند تا سطح ذخایر خونی استان در شرایط مطلوب حفظ شود.

وی تاکید کرد: حضور مستمر مردم در طرح‌های اهدای خون، نقش مهمی در تامین خون مورد نیاز بیماران، مجروحان حوادث و مراکز درمانی دارد.