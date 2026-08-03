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مراکز انتقال خون آذربایجانغربی در روز اربعین حسینی پذیرای اهداکنندگان خون هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر روابط عمومی ادارهکل انتقال خون آذربایجان غربی از آمادگی مراکز این سازمان برای پذیرش اهداکنندگان خون همزمان با اربعین حسینی خبر داد و گفت: برنامهریزی لازم برای حفظ ذخایر خونی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان انجام شده است.
فخرالدین جعفری افزود: مرکز انتقال خون ارومیه در روز اربعین حسینی از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ آماده دریافت خون از اهداکنندگان است.
وی خاطرنشان کرد: در شهرستانهای بوکان، مهاباد، میاندوآب و نقده نیز پایگاههای انتقال خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ پذیرای اهداکنندگان خواهند بود.
مدیر روابط عمومی انتقال خون آذربایجان غربی ادامه داد: در مناطق شمالی استان و در شهرهای ماکو و خوی نیز خدمات دریافت خون در روز اربعین از ساعت ۸ تا ۱۳ ارائه میشود.
وی با اشاره به اهمیت تامین مستمر خون و فرآوردههای خونی در طول سال، گفت: مراکز انتقال خون استان با برنامهریزی دقیق، حفظ ذخایر راهبردی و افزایش آمادگی نیروهای انسانی، آماده پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی و بیماران هستند.
جعفری از شهروندانی که شرایط اهدای خون دارند دعوت کرد با مراجعه به مراکز انتقال خون، بهویژه در ایام اربعین حسینی، در این اقدام خداپسندانه و انساندوستانه مشارکت کنند تا سطح ذخایر خونی استان در شرایط مطلوب حفظ شود.
وی تاکید کرد: حضور مستمر مردم در طرحهای اهدای خون، نقش مهمی در تامین خون مورد نیاز بیماران، مجروحان حوادث و مراکز درمانی دارد.