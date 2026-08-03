به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عباس اورسجی، رئیس فدراسیون کبدی در بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان، اظهار داشت: از تمام تلاش‌هایی که مسئولان وزارت ورزش، به‌ویژه آقای دنیامالی، برای حمایت از کبدی انجام می‌دهند، تشکر می‌کنم. باعث افتخار است که برخی از بازیکنان ما در پنج دوره بازی‌های آسیایی حضور داشته‌اند و موفق به کسب مدال شده‌اند.

وی افزود: با وجود همه مشکلاتی که در کشور وجود دارد، وزارت ورزش حمایت ویژه‌ای از کبدی و دیگر رشته‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی دارد. ما نیز تلاش می‌کنیم پاسخ این حمایت‌ها را به بهترین شکل بدهیم و با کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا، دل مردم و مسئولان را شاد کنیم.