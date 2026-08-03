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متخصص کودکان و نوزادان، با تأکید بر اهمیت تغذیه با شیر مادر گفت: شیر مادر کاملترین و مناسبترین غذا برای نوزادان است و هیچ ماده غذایی نمیتواند جایگزین آن شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،چوپانی با اشاره به شعار امسال این هفته، بر لزوم حمایت، آموزش و ترویج تغذیه با شیر مادر تأکید کرد و افزود: شیر مادر علاوه بر تأمین کامل نیازهای تغذیهای نوزاد، نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و کاهش ابتلا به بیماریها و عفونتهای دوران کودکی دارد.
این متخصص کودکان همچنین به فواید شیر مادر برای مادران اشاره کرد و گفت: شیردهی میتواند به بهبود وضعیت جسمی مادر پس از زایمان و کاهش وزن او کمک کند.
چوپانی با بیان اینکه شیردهی باید در ساعت نخست تولد آغاز شود، خاطرنشان کرد: تغذیه با شیر مادر باید تا دو سالگی ادامه یابد، زیرا طبیعیترین و ضروریترین شیوه تغذیه برای رشد و سلامت کودک محسوب میشود.