متخصص کودکان و نوزادان، با تأکید بر اهمیت تغذیه با شیر مادر گفت: شیر مادر کامل‌ترین و مناسب‌ترین غذا برای نوزادان است و هیچ ماده غذایی نمی‌تواند جایگزین آن شود.

تأکید متخصص کودکان بر اهمیت حیاتی شیردهی در ساعت اول تولد و تداوم آن تا دو سالگی

تأکید متخصص کودکان بر اهمیت حیاتی شیردهی در ساعت اول تولد و تداوم آن تا دو سالگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،چوپانی با اشاره به شعار امسال این هفته، بر لزوم حمایت، آموزش و ترویج تغذیه با شیر مادر تأکید کرد و افزود: شیر مادر علاوه بر تأمین کامل نیاز‌های تغذیه‌ای نوزاد، نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و کاهش ابتلا به بیماری‌ها و عفونت‌های دوران کودکی دارد.

این متخصص کودکان همچنین به فواید شیر مادر برای مادران اشاره کرد و گفت: شیردهی می‌تواند به بهبود وضعیت جسمی مادر پس از زایمان و کاهش وزن او کمک کند.

چوپانی با بیان اینکه شیردهی باید در ساعت نخست تولد آغاز شود، خاطرنشان کرد: تغذیه با شیر مادر باید تا دو سالگی ادامه یابد، زیرا طبیعی‌ترین و ضروری‌ترین شیوه تغذیه برای رشد و سلامت کودک محسوب می‌شود.