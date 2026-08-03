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مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی از خدمات رسانی ۹۷ مرکز مثبت زندگی به بیش از ۳۳ هزار مددجو در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی از فعالیت ۹۷ مرکز مثبت زندگی در استان خبر داد و گفت: این مراکز از ابتدای سال تاکنون به ۳۳ هزار و ۹۶ مددجو خدمات تخصصی و اجتماعی ارائه کردهاند.
رسول بابایان افزود: مراکز مثبت زندگی استان طی سال گذشته نیز به ۴۷ هزار و ۹۲۳ نفر خدمات تخصصی ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه مراکز مثبت زندگی با هدف دسترسی آسانتر جامعه هدف به خدمات بهزیستی و تمرکززدایی از مراجعات اداری راهاندازی شدهاند، افزود: استقرار این مراکز در محلات، علاوه بر تسهیل دسترسی مددجویان به خدمات، موجب کاهش مراجعات حضوری به ادارات بهزیستی، صرفهجویی در زمان و هزینه رفتوآمد و افزایش سرعت رسیدگی به درخواستها شده است.
مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی ادامه داد: این مراکز به عنوان بازوی اجرایی و اجتماعی بهزیستی در محلات، خدمات متنوعی از جمله ثبت درخواستها، تشکیل پرونده، پاسخگویی به مراجعان، بازدید از منزل، شناسایی و اولویتبندی نیازهای مددجویان، ارائه خدمات مددکاری خانواده، پیگیری پروندهها، تسهیلگری، تشکیل تیمهای محلهمحور و اجرای برنامههای اجتماعمحور را ارائه میکنند.
وی افزود: انجام غربالگری بینایی، شنوایی و اختلالات ژنتیکی، اطلاعرسانی و معرفی خدمات سازمان بهزیستی نیز از دیگر وظایف این مراکز است که با هدف پیشگیری، توانمندسازی و دسترسی آسانتر مردم به خدمات تخصصی انجام میشود.
مدیرکل بهزیستی استان در ادامه با اشاره به برنامههای توسعهای این سازمان گفت: بهزیستی آذربایجانغربی پس از بررسی تراکم جمعیتی مددجویان در مناطق مختلف شهرستانها، در صورت نیاز نسبت به راهاندازی مراکز جدید مثبت زندگی اقدام خواهد کرد. همچنین برای ارتقای کیفیت خدمات، دورههای آموزشی تخصصی و مهارتی برای کارکنان و مسئولان این مراکز در سطوح مختلف برگزار میشود.
بابایان با تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد مراکز مثبت زندگی اظهار کرد: ارزیابی فعالیت این مراکز بهصورت دورهای توسط تیمهای تخصصی در سطوح شهرستانی و استانی انجام میشود و در صورت مشاهده نارضایتی یا تخلف، موضوع مطابق فرآیندهای نظارتی کمیسیون ماده ۲۶ رسیدگی خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی همچنین خاطرنشان کرد: مددجویان و شهروندان همچنین میتوانند شکایات، پیشنهادها و نظرات خود را از طریق سامانه «دیدهبان» بهزیستی با شماره ۱۴۸۲ یا با مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستانها ثبت و پیگیری کنند.