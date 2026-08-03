

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: ۲۰ مردادماه آخرین مهلت ثبت‌نام متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات حمایت از دانش‌آموختگان برتر دکتری در خراسان جنوبی در قالب طرح جهت است.

ایزد خواه افزود: زمان ثبت‌نام برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی بنیاد برای دانش‌آموختگان برتر دکتری، از ۶ مردادماه آغاز شده و تا ۲۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: ثبت‌نام و بارگذاری مدارک متقاضیان، به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جذب به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir انجام می‌شود.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی افزود: متقاضیان لازم است در بازه زمانی تعیین‌شده، نسبت به تکمیل فرایند ثبت‌نام در سامانه اقدام کرده و آن را به روز‌های پایانی موکول نکنند.