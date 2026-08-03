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عاشقان امام حسین (ع) دراستان برای برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین آماده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان در گفتوگو با رادیو کرمان، با تشریح برنامههای پیادهروی جاماندگان اربعین در مرکز استان اعلام کرد:در کرمان این مراسم سهشنبه ۱۳ مردادپس از اقامه نماز صبح از محل ایستگاه پرقدرت رادیویی در مسیر کرمان به جوپار آغاز میشود و تا ساعت ۱۷ در مسیر منتهی به حرم ابناء موسیبنجعفر (ع) جوپار ادامه خواهد داشت.
رحمان جلالی افزود:در ابتدای مسیر، در محل ایستگاه پرقدرت رادیویی و همچنین در تقاطع «نگار ـ بافت» توفقگاههایی (پارکینگهایی) برای استقرار خودروها پیشبینی شده، اما ظرفیت آنها محدود است.
بگفته وی از سمت سهراه دانشگاه آزاد اسلامی تا تقاطع «نگار ـ بافت» مسیر باز خواهد بود، اما پس از آن مسیر مسدود میشود و همه مسیرهای فرعی منتهی به مسیر راهپیمایی نیز بسته خواهند شد.