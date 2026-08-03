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نشست شورای آموزش و پرورش لرستان با محوریت آمادهسازی مدارس برای سال تحصیلی جدید، حمایت از برنامههای آموزشی و بررسی طرحهای جبران عقبماندگیهای آموزشی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در این نشست، موضوع طرح مهر ویژه بازگشایی مدارس به عنوان یکی از برنامههای مهم حاکمیتی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی برای آمادهسازی فضاهای آموزشی و پشتیبانی از آموزش و پرورش تأکید شد.
لرستان در سال تحصیلی جدید میزبان بیش از ۳۶۴ هزار دانشآموز در بیش از ۴ هزار مدرسه با حضور ۱۷ هزار معلم خواهد بود و تا مهرماه نیز ۴۳ واحد آموزشی و ۱۸ طرح زیرساختی به بهرهبرداری میرسد.