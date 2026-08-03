به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال جوانان ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در مرحله چهارم اردوی آماده‌سازی برای حضور در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا، عصر امروز در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی به مصاف تیم بزرگسالان ذوب‌آهن رفت که در نهایت شاگردان عبدالله ویسی این مسابقه را با نتیجه ۲ بر یک به سود خود به پایان رساندند.

محمود قائد رحمتی در دقیقه ۵ و سید محمد حسینی در دقیقه ۴۰ برای ذوب‌آهن گلزنی کردند که این گل روی یک تصمیم بحث‌برانگیز رقم خورد.

تنها گل تیم جوانان ایران را ابوالفضل زاده عطار در دقیقه ۵۲ از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

امیرمهدی مقصودی، ابوالفضل کاظمی، امیرمحمد کریمی، وسام ساکی (محمد اکبری)، محمد علی صحنه (محمد امین حسینی)، ماهان بهشتی (ماهان اکبرزاده)، مرتضی فرخانی (مهدی چشم براه)، محمد مهدی جان نیا، بنیامین علیپور (جعفر اسدی)، ماهان علیپور (محمدرضا عباسی) و ابوالفضل زاده عطار (امیررضا ولی‌پور) برای جوانان ایران در این بازی به میدان رفتند.

همچنین جواد نکونام، کاپیتان پیشین تیم ملی، و دانیال مرادی، رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال، از تماشاگران ویژه این دیدار بودند.