به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عملیات اجرایی طرح اورهال و ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب بوکان با اختصاص ۵۴۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرهای دارای تنش فاضلاب در برنامه عاجل اجرایی معاونت بهره‌برداری لحاظ شده است که روند اجرای آن در بازدید معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرار گرفت.

مسعود امجدی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: با اجرای عملیات اورهال و ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بوکان ، ظرفیت و پایداری خدمات فاضلاب در این شهرستان بهبود یافته و بخشی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

وی همچنین از اجرای طرح اصلاح شبکه توزیع آب و شبکه سنتی جمع آوری فاضلاب شهرستان از محل اعتبارات ماده ۱۱ خبر داد و افزود: برای تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شرب، برنامه‌ریزی لازم برای حفر و تجهیز دو حلقه چاه جدید نیز انجام شده است تا بخشی از نیاز آبی شهرستان از این محل تأمین شود.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی با اشاره به رویکرد توسعه‌محور شرکت در حوزه زیرساخت‌ها، خاطرنشان کرد: با تأکیدات مدیرعامل شرکت، اجرای طرح های ارتقای تأسیسات آب و فاضلاب، اصلاح شبکه‌ها و افزایش ظرفیت تأمین آب، علاوه بر شهر بوکان، در سایر شهرستان‌های استان نیز در دستور کار قرار داشته و بر اساس اولویت‌ها در حال برنامه‌ریزی و اجرا ست.