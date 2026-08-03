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در آستانه اربعین حسینی شهر یزد حال و هوای دیگری دارد و ارادتمندان امام حسین (ع) با یاد و نام سالار شهیدان در هر گوشهای از شهر موکبی برپا کردند تا از عاشقان اباعبدالله (ع) پذیرایی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در آستانه اربعین حسینی شهر حال و هوای دیگری دارد و ارادتمندان امام حسین (ع) با یاد و نام سالار شهیدان در هر گوشهای از شهر موکبی برپا کردند تا از عاشقان اباعبدالله (ع) پذیرایی کنند.
چیزی که بیش از هرچیزی در این موکبها به چشم میآید، ارادت کودکان و نوجوانان است که خستگی ناپذیر به عاشقان امام حسین (ع) خدمت میکنند.