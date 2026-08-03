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الموت ایستاده بر فراز صخرههای تاریخ، امروز با افتخار در فهرست گنجینههای جهانی ماندگار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در رویدادی تاریخی که شکوه تمدن ایران را جهانیتر کرد، قلعه الموت با ثبت در فهرست میراث جهانی، جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین نمادهای هوشمندی و اقتدار معماری و نظامی ایرانی تثبیت کرد.
این گزارش تصویری، شکوه و عظمت قلعه الموت را بر فراز صخرههای استوارش به تصویر میکشد؛ میراثی که قرنها بر گذر زمان پیروز بوده و اکنون با رسمیت جهانی، نام ایران را در فهرست گنجینههای ماندگار جهان قرار داده است.