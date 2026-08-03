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در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربریهای غیرقانونی، بیش از ۸۰ هزار مترمربع از زمینهای زراعی در روستای بهرامآباد شهرستان اسلامشهر آزادسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر گفت: این ساخت و سازها شامل سوله، دیوارکشی، محوطه سازی، بنا و ... بود که با اخذ دستورات قضایی از دادستان محترم شهرستان اسلامشهر و با همکاری فرماندهی محترم نیروی انتظامی، شهرداری منطقه ۴ اسلامشهر از تصرف تغییر کاربریهای غیر مجاز خارج شد.
وی افزود: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب قانون، تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ممنوع میباشد.
فتحی گفت: با هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها درقالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییرکاربری محسوب شود برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.
فتحی افزود: که سامانه ۱۳۱ آماده دریافت شبانه روزی گزارشهای مردمی برای حفاظت کاربری اراضی زراعی و باغها میباشد.