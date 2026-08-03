در اربعین حسینی، مسلمانان و آزادیخواهان جهان، باران اشکبار چشم خویش را با مظلومیت حسین (ع) و یارانش پیوند می‌زنند و بر ادامه راه عشق تاکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اربعین حسینی، تکرار یاد و خاطره حماسه سازان کربلا است، سلام بر حسین و اربعینش، سلام بر اربعین و زائرانش! و سلام بر اندوه‌های دل آنان که به سوغات بر مزار کشتگان، عشق بردند و به مویه نشستند.به شوق زیارت صحن و سرای جان فزایت، اربعین شهادتت را به سوگ می‌نشینیم.

فردا بیستم صفر مسلمانان و آزادیخواهان جهان، باران اشکبار چشم خویش را با مظلومیت حسین و یارانش پیوند می‌زنند واین راه، راه تداوم عشق است و بی گمان هیچگاه بی رهرو نخواهد بود.