به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در راستای ماموریت‌های سپاه و توجه به پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انسانی، قرارگاه منطقه‌ای غدیر سپاه‌های شمال کشور در مازندران اقدام به توزیع صد‌ها بسته ورزشی میان دانشگاه آموزان کم برخوردار استان‌های شمالی (گیلان، گلستان و مازندران) کرد.

جانشین قرارگاه منطقه‌ای غدیر سپاه‌های شمال کشور با اشاره به موضوع یاد شده، افزود: سپاه علاوه بر حضور مقتدرانه در میادین نبرد، امنیتی، بهداشت و درمان، سازندگی، عمرانی، سیاسی و اجتماعی برای توجه به سلامت جسم و جان جوانان و نوجوانان کشور برنامه‌های موثر و مفیدی ارائه می‌کند.

سرتیپ دوم پاسدار بهرام سبک ملک توزیع بسته‌های ورزشی میان دانشگاه آموزان دختر و پسر استان‌های شمالی کشور را در ادامه اقدامات تربیتی سپاه دانست.

مسئول سازندگی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه منطقه‌ای غدیر شمال کشور نیز از توزیع صد‌ها بسته ورزشی بین دانش آموزان کمتر برخوردار روستا‌های محروم استان‌های گلستان، گیلان و مازندران خبر داد.

احمد اسماعیل پور با اشاره به آغاز توزیع اقلام ورزش توسط گروه‌های جهادی سه استان میان دانش آموزان مستضعف و نیازمند، ارزش هر بسته در حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان دانست.

وی همچنین از حمایت نیروی زمینی سپاه در قرارگاه منطقه‌ای غدیر شمال کشور به موضوع کارگاه‌های خرد زودبازده از قبیل مزرعه پرورش ماکیان (اردک و غاز) در مناطق مازندران، خاصه قائم شهر خبر داد.