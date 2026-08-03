به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هیئت رئیسه تیراندازی با کمان آسیا در شهر داکا بنگلادش با حضور غلامرضا شعبانی بهار برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر بررسی گزارش‌های اجرایی، مالی و تعیین رویداد‌ها و عوامل داوری، به انتخاب مسئولان برگزاری مسابقات مختلف نیز پرداختند.

در این تصمیمات، غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان به‌عنوان (TD) مسئول فنی مسابقات قهرمانی آسیا در هانگژو در نوامبر ۲۰۲۷ (آبان ۱۴۰۶) و همچنین مسئول ژوری مسابقات جام آسیا در هند در سپتامبر ۲۰۲۷ (شهریور ۱۴۰۶) انتخاب شد.