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تیمهای فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی در تیرماه امسال با اعزام با بیش از ۱۲ هزار مأموریت، به ۱۰هزارو ۳۷۷ مددجو خدمات درمانی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اکبرپور، رئیس اداره مدیریت اورژانس آذربایجان غربی، در تشریح جزئیات عملکرد عملیاتی این مرکز در ماه گذشته اظهار کرد: در تیرماه سال جاری، مجموعاً ۴۹ هزار و ۷۵۴ تماس با مرکز پیام ۱۱۵ استان برقرار شد که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۱۹ تماس مزاحمت تلفنی و ۶ هزار و ۷۸ مورد تماس غیر اورژانسی بوده است. همچنین در این مدت، کارشناسان اورژانس در مرکز پیام به یک هزار و ۲۲۹ مورد مشاوره تلفنی تخصصی به شهروندان پاسخ دادند.
وی افزود: در حوزه عملیاتی، طی این ماه ۱۲ هزار و ۶۲ مأموریت توسط تیمهای فوریتهای پزشکی استان انجام شد که در جریان این مأموریتها، به ۱۰ هزار و ۳۷۷ نفر از مددجویان، ارائه خدمات درمانی لازم صورت گرفت. از این تعداد، ۳ هزار و ۱۱۴ نفر مربوط به حوادث ترافیکی و ۷ هزار و ۲۶۳ نفر مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.
اکبرپور با اشاره به نحوه ارائه خدمات گفت: در این بازه زمانی، یک هزار و ۱۰۴ مأموریت به صورت درمان در محل و ۶ هزار و ۸۳۸ مأموریت نیز منجر به انتقال بیمار به مراکز درمانی شده است. همچنین، ۹۴۸ مأموریت توسط موتورلانس و ۳۵ مأموریت توسط اتوبوس آمبولانس با هدف تقویت پوشش درمانی صورت گرفته است.