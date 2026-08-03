به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اکبرپور، رئیس اداره مدیریت اورژانس آذربایجان غربی، در تشریح جزئیات عملکرد عملیاتی این مرکز در ماه گذشته اظهار کرد: در تیرماه سال جاری، مجموعاً ۴۹ هزار و ۷۵۴ تماس با مرکز پیام ۱۱۵ استان برقرار شد که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۱۹ تماس مزاحمت تلفنی و ۶ هزار و ۷۸ مورد تماس غیر اورژانسی بوده است. همچنین در این مدت، کارشناسان اورژانس در مرکز پیام به یک هزار و ۲۲۹ مورد مشاوره تلفنی تخصصی به شهروندان پاسخ دادند.

وی افزود: در حوزه عملیاتی، طی این ماه ۱۲ هزار و ۶۲ مأموریت توسط تیم‌های فوریت‌های پزشکی استان انجام شد که در جریان این مأموریت‌ها، به ۱۰ هزار و ۳۷۷ نفر از مددجویان، ارائه خدمات درمانی لازم صورت گرفت. از این تعداد، ۳ هزار و ۱۱۴ نفر مربوط به حوادث ترافیکی و ۷ هزار و ۲۶۳ نفر مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

اکبرپور با اشاره به نحوه ارائه خدمات گفت: در این بازه زمانی، یک هزار و ۱۰۴ مأموریت به صورت درمان در محل و ۶ هزار و ۸۳۸ مأموریت نیز منجر به انتقال بیمار به مراکز درمانی شده است. همچنین، ۹۴۸ مأموریت توسط موتورلانس و ۳۵ مأموریت توسط اتوبوس آمبولانس با هدف تقویت پوشش درمانی صورت گرفته است.