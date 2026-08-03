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نماینده ولیفقیه در مازندران به مناسبت ارتحال عالم ربانی، مرحوم آیتالله حاج عبدالکریم عبداللهی واوسری از علمای استان، پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولیفقیه در مازندران به مناسبت ارتحال عالم ربانی مرحوم آیتالله حاج عبدالکریم عبداللهی واوسری از علمای استان پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بشرح زیر است:
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
ارتحال عالم ربانی، استاد فرزانه و اخلاقمدار حوزه علمیه خراسان، خادم الرضا (ع)، مرحوم مغفور آیتالله دکتر حاج عبدالکریم عبداللهی واوسری، موجب تأثر و تألم عمیق گردید.
آن عالم وارسته، متخلّق و متواضع، عمر پربرکت خویش را در مسیر تحقیق، تعلیم و ترویج معارف نورانی قرآن و عترت، هدایت اخلاقی و علمی جامعه، تربیت طلاب و دانشجو و خدمت خالصانه در آستانه مقدس حضرت علیبنموسیالرضا (ع) سپری کرد.
بیتردید؛ اخلاص، علم، تواضع و منش اخلاقی ایشان، سرمایهای ارزشمند برای حوزههای علمیه و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) خواهد بود.
اینجانب این ضایعه اندوهبار را به بیت مکرم و تمامی بستگان، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات، حشر با اولیای الهی و حضرت ثامنالحجج علیبنموسیالرضا (ع) و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت دارم.