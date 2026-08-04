به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سید ابراهیم حسینی گفت: در چهار ماهه امسال ۷۳ هزار و ۱۵۳ تن کالای صادراتی به ارزش ۳۴ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۸۹۱ دلار از طریق گمرک خراسان شمالی به بازار‌های هدف صادر و ۹ هزار و ۱۵۹ تن کالا به ارزش ۱۱ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۲۶۱ دلار از طریق این گمرک وارد کشور شده است.

وی افزود: مقایسه عملکرد چهارماهه سال جاری با مدت مشابه سال قبل نیز، حاکی از رشد ۱۰۸ درصد در وزن صادرات، افزایش ۱۳۵درصدی ارزش دلاری صادرات، رشد ۳۱ درصد افزایش در وزن واردات و افزایش ۲۶ درصدی ارزش دلاری واردات است که بیانگر روند رو به رشد تجارت خارجی استان، ارتقای کیفیت خدمات گمرکی و اثربخشی اقدامات انجام‌شده در راستای تسهیل مبادلات بازرگانی است.

مدیر گمرک خراسان شمالی افزود تداوم این روند، نقش راهبردی گمرک خراسان شمالی را در توسعه صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از بخش تولید و تحقق اهداف اقتصادی استان بیش از پیش نمایان می‌سازد.