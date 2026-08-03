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مدیرعامل هلالاحمر استان زنجان گفت: تصادف شدید یک دستگاه کامیون با سواری پژو پارس در آزادراه زنجان–تبریز، یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛هاشمی گفت:ساعت ۱۲:۲۴ امروز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی پژو پارس و وقوع حریق در کیلومتر ۶۸ آزادراه زنجان–تبریز (لاین شمالی) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله ۲ تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات جادهای تیرپارک به محل حادثه اعزام شدند. پس از ارزیابی صحنه مشخص شد در این سانحه یک نفر جان باخته و ۳ نفر نیز مصدوم شدهاند.
هاشمی گفت:نجاتگران هلالاحمر در این عملیات، یک فرد فوتشده و یک مصدوم محبوس را رهاسازی کردند، فرد مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه امدادی به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد و پیکر جانباخته نیز به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.
مدیرعامل هلالاحمر استان زنجان گفت:همچنین عملیات اطفای حریق کامیون با همکاری عوامل آتشنشانی انجام شد.