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مدیر شبکه شهرستان کارون استان خوزستان از اجرای طرح بازرسی ضربتی و تشدید نظارتهای بهداشتی بر کیوسکهای سطح شهر طی روزهای اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر یوسف خلیفپور با بیان اینکه شهرستان کارون بهعنوان طریقالحسین (ع) و یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران اربعین حسینی، هر ساله میزبان شمار زیادی از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) است، گفت: با توجه به افزایش چشمگیر تردد زائران در این ایام، نظارت بر کیوسکها و واحدهای عرضهکننده مواد غذایی از حساسیت ویژهای برخوردار است تا سلامت زائران و شهروندان به خطر نیفتد.
وی افزود: در راستای صیانت از سلامت عمومی و برخورد با واحدهای متخلف، تیمهای بهداشت محیط شبکه با انجام بازرسیهای سرزده و ضربتی از کیوسکهای سطح شهر، موفق به مهر و موم ۵ واحد صنفی متخلف و کشف و معدومسازی حدود هزار کیلوگرم مواد غذایی تاریخگذشته و فاسد شدند.
دکتر خلیفپور با تأکید بر اینکه با توجه به میزبانی شهرستان از زائران حسینی، با هرگونه تخلف بهداشتی که سلامت این عزیزان را تهدید کند، بدون اغماض برخورد خواهد شد، تصریح کرد: تیمهای بازرسی با جدیت تمام بر رعایت اصول بهداشتی در تمامی واحدهای صنفی، بهویژه در مسیرهای پرتردد زائران، نظارت مستمر دارند.