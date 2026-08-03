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فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: شمالغرب، سرزمین دلاوریها و غیرت باکریها، در کمینِ هرگونه خطای محاسباتی دشمنان فرامنطقهای و گروهکهای تروریستی است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار کرمی در بازدید از آمادگیهای عملیاتی و رزمی بالای رزمندگان غیور مناطق عملیاتی شمالغرب، گفت: شمالغرب، سرزمین دلاوریها و غیرت باکریها، در کمینِ هرگونه خطای محاسباتی دشمنان فرامنطقهای و گروهکهای تروریستی است.
فرمانده نیروی زمینی سپاه هشدار داد: رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید هستند و این سرزمین را گورستان عناصر خبیث و مزدور میکنند.