فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: شمال‌غرب، سرزمین دلاوری‌ها و غیرت باکری‌ها، در کمینِ هرگونه خطای محاسباتی دشمنان فرامنطقه‌ای و گروهک‌های تروریستی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار کرمی در بازدید از آمادگی‌های عملیاتی و رزمی بالای رزمندگان غیور مناطق عملیاتی شمالغرب، گفت: شمال‌غرب، سرزمین دلاوری‌ها و غیرت باکری‌ها، در کمینِ هرگونه خطای محاسباتی دشمنان فرامنطقه‌ای و گروهک‌های تروریستی است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه هشدار داد: رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید هستند و این سرزمین را گورستان عناصر خبیث و مزدور میکنند.