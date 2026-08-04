رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: افزایش نرخ رسیدگی محاکم از ۹۷ درصد سال گذشته به ۹۹.۲ درصد در سال جاری، حاصل تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی برای افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت الاسلام رضا براتی زاده از افزایش ۲.۲ درصدی نرخ رسیدگی در محاکم قضایی استان خبر داد و گفت: نرخ رسیدگی پرونده‌ها در محاکم استان از ۹۷ درصد در سال گذشته به ۹۹.۲ درصد در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است.

وی افزود: گزارش‌های آماری عملکرد مراجع قضایی استان در چهار ماهه سال جاری، بیانگر بهبود شاخص‌های رسیدگی، مدیریت مطلوب جریان پرونده‌ها و ارتقای بهره‌وری در فرآیند‌های قضایی است.

وی افزود: با برنامه ریزی و مدیریت هوشمندانه جریان پرونده ها، میزان ورودی کل مراجع قضایی استان در این مدت ۲ درصد کاهش یافته است.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: اگرچه حجم پرونده‌های ورودی به دادسرا‌ها با افزایش ۶.۴ درصدی همراه بوده، اما کاهش ۴.۴ درصدی ورود پرونده‌ها به محاکم نشان‌دهنده کنترل مناسب جریان رسیدگی و اقدامات مؤثر در مراحل ابتدایی دادرسی است.

حجت الاسلام براتی زاده ادامه داد: کاهش ۰.۳ درصدی موجودی پرونده‌ها در محاکم نیز نشان می‌دهد علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، مدیریت حجم پرونده‌های جاری نیز با موفقیت دنبال شده است.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به ضرورت رفع برخی چالش‌ها گفت: افزایش ۱۹ درصدی موجودی پرونده‌ها در دادسرا‌ها و ضرورت تقویت بخش اجرای احکام مدنی از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های پیش رو مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: هدف دستگاه قضایی استان ارتقای ظرفیت‌های موجود و دستیابی به ثبات بیشتر در روند رسیدگی هاست تا عدالت با سرعت و کیفیت مطلوب تری در سراسر استان اجرا شود.