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رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی گفت: خاورمیانه کانون اصلی توفانهای گردوخاک در میان ۱۵۰ کشور جهان است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، با اشاره به درگیر بودن حدود ۱۵۰ کشور جهان با پدیده توفانهای گردوخاک، خاورمیانه را از کانونهای اصلی این بحران جهانی دانست.
احد وظیفه در نشست علمی سازمان هواشناسی گفت: این پدیده علاوه بر خاورمیانه و آفریقا، با منشأ مغولستان و شمال چین، تا کره جنوبی و ژاپن نیز گسترش یافته است.
او تاکید کرد: میلیونها هکتار از اراضی در معرض فرسایش قرار دارند و مدیریت این بحران مستلزم سیاستگذاریهای کلان و جدیت بینالمللی است.
وظیفه با اشاره به ابعاد گسترده این مسئله در حوزههای اقتصاد، محیط زیست، صنعت و کشاورزی، خاطرنشان کرد که برخورد با این چالش نیازمند سرمایهگذاری و انرژی مضاعف است. وی افزود: افزایش آگاهی جهانی منجر به تغییر رویکرد دولتها شده که نمونه بارز آن، اجرای طرحهای گسترده جنگلکاری در ایران و عربستان است.