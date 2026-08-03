رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در بازدید از یادمان ثامن‌الائمه (ع) در شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: با توجه به افزایش تردد اتباع خارجی، همه ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آنها بسیج شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حاتم بوستانی با اشاره به آغاز فرآیند صدور روادید و افزایش حضور اتباع خارجی اظهار داشت: همزمان با افزایش مراجعات به یادمان ثامن‌الائمه (ع) به عنوان محل استقرار و انتظار زائران اتباع، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با برنامه‌ریزی قبلی، تیم‌های بهداشتی، درمانی و اورژانس را در این مرکز مستقر کرده تا خدمات سلامت مورد نیاز به صورت مستمر و بدون وقفه ارائه شود.

وی افزود: در درمانگاه شهید مجید بقایی بهداری جنوب، پزشکان، پرستاران، نیرو‌های فوریت‌های پزشکی و کارکنان حوزه سلامت در کنار سایر نیرو‌های عملیاتی حضور دارند و روند ارزیابی، پذیرش و درمان بیماران را با هدف ارتقای سلامت زائران در جال انجام هستند.

دکتر بوستانی همچنین از همکاری و همراهی بهداری رزمی جنوب سپاه در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این زمینه قدردانی کرد و گفت: همکاری مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و بهداری رزمی جنوب، ظرفیت ارزشمندی برای افزایش توان خدمت‌رسانی و پاسخگویی سریع به نیاز‌های درمانی زائران ایجاد کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اهمیت هماهنگی میان مجموعه‌های امدادی و درمانی در ایام اربعین افزود: حضور منسجم نیرو‌های سلامت و همکاری دستگاه‌های همکار موجب شده است خدمات مورد نیاز زائران در شرایطی که با افزایش جمعیت و گرمای هوا همراه است، با کیفیت و سرعت بیشتری ارائه شود.

وی با اشاره به استقرار تجهیزات مورد نیاز در یادمان ثامن‌الائمه (ع) عنوان کرد: برای افزایش توان پاسخگویی به مراجعات، تجهیزات درمانی، دارو‌های ضروری، ملزومات مصرفی، سرم و اقلام مورد نیاز درمانی تأمین و در محل درمانگاه پیش‌بینی شده است تا بیماران در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات لازم را دریافت کنند.

دکتر بوستانی ادامه داد: با توجه به گرمای شدید هوا و شرایط اقلیمی منطقه، بخش قابل توجهی از مراجعات مربوط به عوارض ناشی از گرما، گرمازدگی، ضعف و بی‌حالی، کم‌آبی بدن و همچنین مشکلات گوارشی است که تیم‌های درمانی مستقر در محل با انجام اقدامات اولیه درمانی، پایش وضعیت بیماران و ارائه خدمات حمایتی، نسبت به درمان و مراقبت از آنان اقدام می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه مدیریت شرایط نیازمند حضور میدانی و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مختلف است، گفت: مجموعه دانشگاه با رصد لحظه‌ای وضعیت موجود، تلاش کرده است متناسب با حجم مراجعات و نیاز‌های ایجادشده، نیرو‌ها و تجهیزات لازم را در محل مستقر و تقویت کند. در یادمان ثامن‌الائمه (ع)، ۱۰ آمبولانس و سه اتوبوس‌آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی مستقر شده‌اند تا علاوه بر ارائه خدمات درمانی در محل، در صورت نیاز امکان انتقال بیماران به مراکز درمانی فراهم باشد.

وی با تقدیر از تلاش و حضور جهادی کارکنان سلامت اظهار داشت: پزشکان، پرستاران، نیرو‌های اورژانس، بهداشت و تمامی کارکنانی که در این شرایط سخت آب‌وهوایی در کنار زائران حضور دارند، با روحیه‌ای ایثارگرانه و مسئولانه در حال خدمت‌رسانی هستند و تلاش شبانه‌روزی آنان نمونه‌ای از مجاهدت مدافعان سلامت است.

دکتر بوستانی تأکید کرد: خدمت‌رسانی به زائران در مرز چذابه با تمام توان ادامه دارد و دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های انسانی، تجهیزات درمانی و همکاری مجموعه‌های پشتیبان، تا پایان حضور زائران در یادمان ثامن‌الائمه (ع) آماده ارائه خدمات سلامت خواهد بود.