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متهم پس از دستگیری در تحقیقات اولیه پلیس به انجام ۱۰۳ فقره سرقت انواع لوازم و قطعات داخل خودرو اعتراف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان کهگیلویه، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقتها به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
سردار صالحی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان کهگیلویه پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی، یک نفر سارق را شناسایی و طی عملیاتی منسجم دستگیر کردند.