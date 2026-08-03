به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان کهگیلویه، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سردار صالحی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان کهگیلویه پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی، یک نفر سارق را شناسایی و طی عملیاتی منسجم دستگیر کردند.