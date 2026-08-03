به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی، از تداوم خدمات‌رسانی تیم درمانی این جمعیت به زائران اربعین حسینی در کشور عراق خبر داد.

حمید محبوبی اظهار کرد: تیم درمانی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی که در درمانگاه نَبا شهر نجف اشرف مستقر است، به‌صورت شبانه‌روزی خدمات درمانی، بهداشتی و مراقبتی مورد نیاز زائران حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) را ارائه می‌کند.

محبوبی افزود: کادر درمانی اعزامی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با بهره‌گیری از توان و تخصص خود، در طول ایام اربعین با آمادگی کامل در کنار زائران حضور دارند و تلاش می‌کنند خدمات درمانی مطلوب و شایسته‌ای را به عاشقان اهل‌بیت (ع) ارائه دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای تیم درمانی، تأکید کرد: خدمت به زائران اربعین حسینی افتخاری بزرگ برای خادمان هلال‌احمر است و این خدمات تا پایان مأموریت با تمام توان ادامه خواهد داشت.