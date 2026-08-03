ارائه خدمات شبانهروزی هلال احمر آذربایجان غربی به زائران در نجف اشرف
تیم درمانی جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با استقرار در شهر نجف اشرف به زائران اربعین حسینی خدمات شبانهروزی ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی، از تداوم خدماترسانی تیم درمانی این جمعیت به زائران اربعین حسینی در کشور عراق خبر داد.
حمید محبوبی اظهار کرد: تیم درمانی جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی که در درمانگاه نَبا شهر نجف اشرف مستقر است، بهصورت شبانهروزی خدمات درمانی، بهداشتی و مراقبتی مورد نیاز زائران حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و حضرت اباعبداللهالحسین (ع) را ارائه میکند.
محبوبی افزود: کادر درمانی اعزامی جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی با بهرهگیری از توان و تخصص خود، در طول ایام اربعین با آمادگی کامل در کنار زائران حضور دارند و تلاش میکنند خدمات درمانی مطلوب و شایستهای را به عاشقان اهلبیت (ع) ارائه دهند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی اعضای تیم درمانی، تأکید کرد: خدمت به زائران اربعین حسینی افتخاری بزرگ برای خادمان هلالاحمر است و این خدمات تا پایان مأموریت با تمام توان ادامه خواهد داشت.
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