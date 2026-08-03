به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عسگر قنبری گفت: سطح زیرکشت پیاز در استان ۶۵۰ هکتار بود که مطابق با الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی است، بخش عمده این سطح به کشت پیاز سفید اختصاص دارد و حدود ۲۰ هکتار نیز زیر کشت پیاز زرد و قرمز قرار گرفته است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پیاز یکی از محصولات شاخص نشائی در این استان محسوب می‌شود که با مدیریت مناسب، برداشت آن از اواخر تیرماه و اوایل مرداد آغاز شده و تا اوایل مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: برداشت زودهنگام محصول پیاز و مدیریت مناسب آن، صرفه اقتصادی بیشتری برای کشاورزان به همراه دارد، میانگین تولید پیاز در چهارمحال و بختیاری حدود ۷۰ تن در هر هکتار است و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری بیش از ۵۰ هزار تن پیاز از مزارع استان برداشت شود.