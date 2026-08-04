به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهرام مومنی گفت: از ابتدای امسال تا پایان تیر، آتش نشانان رشت، ۳۵۷ مورد مأموریت برای مهار و کنترل آتش سوزی‌های ناشی از بی‌توجهی در سوزاندن علفزار‌ها و ضایعات در شهر رشت و حومه آن را انجام دادند.

وی از کاهش ۴۲ درصدی آتش‌سوزی علفزار‌ها در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: این روند کاهشی افزایش سطح آگاهی شهروندان و مردم مناطق مختلف را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت هشدار داد: پرتاب یک ته‌سیگار خاموش‌نشده، رها کردن آتش در طبیعت و یا سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی (کاه و کلش) می‌تواند در کوتاه‌ترین زمین به یک آتش سوزی بزرگ تبدیل شود.

شهرام مومنی با بیان اینکه آتش‌سوزی علفزار‌ها علاوه بر خسارت به منازل مسکونی، اماکن همجوار، جنگل‌ها، زیستگاه‌ها و خانه‌های روستایی، سرمایه‌های ملی را نیز به خطر می‌اندازد، از شهروندان، مسافران و کشاورزان خواست تا با رعایت کامل نکات ایمنی و خودداری از روشن کردن آتش در نقاط پرخطر، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.