فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به خروج بیش از ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار زائر اربعین حسینی از کشور، از حضور بیش از یک میلیون زائر در عراق و آغاز موج بازگشت زائران در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار احمدرضا رادان دوشنبه ۱۲ مردادماه در حاشیه بازدید از مرز بین‌المللی شلمچه گفت: براساس آمار تجمیعی، تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار زائر از کشور خارج شده‌اند و نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار زائر نیز به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: همچنان بیش از یک میلیون زائر در کشور عراق حضور دارند و پیش‌بینی می‌شود طی یک تا دو روز آینده شاهد افزایش حجم ورود زائران به کشور باشیم.

فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر برقراری امنیت کامل در خاک عراق و ایران، از همکاری مسئولان و پلیس عراق و همچنین خدمات‌رسانی خادمان اربعین به زائران قدردانی کرد.

سردار رادان همچنین از زائران خواست برای سفر بازگشت، همه مرزهای کشور را انتخاب کنند تا خدمات‌رسانی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.