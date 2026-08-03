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فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به خروج بیش از ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار زائر اربعین حسینی از کشور، از حضور بیش از یک میلیون زائر در عراق و آغاز موج بازگشت زائران در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار احمدرضا رادان دوشنبه ۱۲ مردادماه در حاشیه بازدید از مرز بینالمللی شلمچه گفت: براساس آمار تجمیعی، تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار زائر از کشور خارج شدهاند و نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار زائر نیز به کشور بازگشتهاند.
وی افزود: همچنان بیش از یک میلیون زائر در کشور عراق حضور دارند و پیشبینی میشود طی یک تا دو روز آینده شاهد افزایش حجم ورود زائران به کشور باشیم.
فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر برقراری امنیت کامل در خاک عراق و ایران، از همکاری مسئولان و پلیس عراق و همچنین خدماترسانی خادمان اربعین به زائران قدردانی کرد.
سردار رادان همچنین از زائران خواست برای سفر بازگشت، همه مرزهای کشور را انتخاب کنند تا خدماترسانی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.